Москва, , 15:07 — REGNUM Первоочерёдная задача автомобильного завода «Москвич» сейчас — сохранить и максимально эффективно использовать оборудование, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Московский завод «Рено». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Также производство новых автомобилей, независимо от того, что будет производится, должно быть субсидировано.

Французская компания Renault перешла в госсобственность с опционом на шесть лет, в течение которых Renault может выкупить акции обратно, если решит вернуться.

Пока концепция производства на заводе «Москвич» публично не представлена, но уже понятно, что это так или иначе будет связано с КамАЗом (компактный электрокроссовер — JAC iEVS4, или с бензиновым двигателем S4, практически аналог Kia Seltos)», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переданный правительству Москвы завод французского автоконцерна Renault официально переименован в «Москвич».

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