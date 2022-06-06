Москва, 6 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Первоочерёдная задача автомобильного завода «Москвич» сейчас — сохранить и максимально эффективно использовать оборудование, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский завод «Рено». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва

«Также производство новых автомобилей, независимо от того, что будет производится, должно быть субсидировано.

Французская компания Renault перешла в госсобственность с опционом на шесть лет, в течение которых Renault может выкупить акции обратно, если решит вернуться.

Пока концепция производства на заводе «Москвич» публично не представлена, но уже понятно, что это так или иначе будет связано с КамАЗом (компактный электрокроссовер — JAC iEVS4, или с бензиновым двигателем S4, практически аналог Kia Seltos)», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переданный правительству Москвы завод французского автоконцерна Renault официально переименован в «Москвич».

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