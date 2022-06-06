Уфа, 6 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. 1,3 тысячи единиц оборудования на 4,35 млрд рублей приобрели аграрии в Башкирии за пять месяцев 2022 года. Об этом 6 июня сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на совещании республиканского правительства в центре управления Башкирией.

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Он сообщил, что сельхозпроизводители региона активно ведут работу по обновлению парка агротехники.

«С закупкой новой техники мы ставим задачу увеличить в перспективе ежедневную посевную площадь до 200 тысяч га и снизить негативное влияние погодных условий на темпы весенне-полевых работ», — сообщил он.

Министр также отметил, что аграрии Башкирии уже засеяли 2,07 млн га, что составляет 95 процентов от плана.

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что в муниципальных образованиях проходит традиционный «Праздник плуга». Он поручил сотрудникам контрольного управления главы Башкирии провести выездные проверки соблюдения требования о запрете продажи алкоголя во время сабантуев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграриям Башкирии поставили задачу заготовить двухлетний запас кормов.