Галанчожский район, Чечня, 6 июня 2022, 15:06 — REGNUM В Чечне 6 июня состоялось открытие религиозно-культурного комплекса. Он построен на территории Галанчожского района и представляет собой исторически точно воспроизведенные сооружения, демонстрирующие быт горцев в древние времена.
На площадке в живописном месте в окружении величественных гор расположились сторожевая башня, мечеть, беседки, жилище путников и другие объекты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Галанчожский район начали восстанавливать в 2018 году, а 2019 год Кадыров объявил годом развития района. Как известно, именно этот район считается «колыбелью чеченцев», откуда вышли коренные чеченские тейпы, сформировавшие позже единый народ Чечни.