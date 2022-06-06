Галанчожский район, Чечня, 6 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Чечне 6 июня состоялось открытие религиозно-культурного комплекса. Он построен на территории Галанчожского района и представляет собой исторически точно воспроизведенные сооружения, демонстрирующие быт горцев в древние времена.

Michael Bushmin Чечня

На площадке в живописном месте в окружении величественных гор расположились сторожевая башня, мечеть, беседки, жилище путников и другие объекты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам сохранения исторических и природных памятников Чеченской Республики. К счастью, наш регион богат именно такими достопримечательностями. Вот и сегодня в Галанчожском районе состоялось открытие целого религиозно-культурного комплекса. Сторожевая башня, мечеть и беседки возведены с исторической точностью. Это позволит жителям нашей республики и гостям с головой окунуться в исторический быт чеченского народа», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сопроводив свое описание видеокадрами с места события.

Галанчожский район начали восстанавливать в 2018 году, а 2019 год Кадыров объявил годом развития района. Как известно, именно этот район считается «колыбелью чеченцев», откуда вышли коренные чеченские тейпы, сформировавшие позже единый народ Чечни.