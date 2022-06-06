Париж, , 15:04 — REGNUM 6 июня — международный день русского языка, ежегодно отмечаемый ООН по случаю дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, родившегося 6 июня 1799 года. Об этом напомнило посольство России во Франции.

Александр Пушкин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считающийся основоположником современного русского литературного языка, Пушкин оставил нам шедевры, сыгравшие важную роль в формировании русского национального самосознания и актуальные до сих пор», — говорится в заявлении посольство России во Франции, опубликованном в официальном аккаунте в Telrgram.

Хотя Пушкин никогда не был во Франции, он свободно говорил по-французски, в том числе и в жизни, за что даже получил прозвище «француз».

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