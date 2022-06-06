Красногорск, 6 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Подмосковье следует уделять более пристальное внимание ремонту школ. Об этом 6 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Школа в Ярославле

Причем происходить это должно как при проектировании, выборе контрагента, который будет выполнять капитальный ремонт, так и непосредственно при проведении работ. Задача же состоит в том, что ремонт был проведен качественно и в строго установленные сроки.

«Это требует максимального внимания при подборе генподрядчика и особого контроля со стороны всех глав городских округов. Здесь ваша персональная ответственность. Видим, что практически все объекты нуждаются в усилении, более форсированном ходе капитального ремонта. Задержек быть не должно», — сказал Воробьев.