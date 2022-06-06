Нур-Султан, , 15:02 — REGNUM Проверки, проведённые в национальной газовой компании QazaqGaz Казахстана, выявили финансовые нарушения на сумму более 937 млрд тенге (около $2,2 млрд по курсу). Об этом 6 июня сообщил глава предприятия Санжар Жаркешов, выступая в парламенте в рамках правительственного часа.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодняшний день выявлено посреднических схем и финансовых нарушений на сумму более 937 млрд тенге, из них нарушения на 123 млрд тенге выявлены правоохранительными органами», — сказал Жаркешов.

Он отметил, что проверки проводятся по указанию президента республики Касым-Жомарта Токаева. В компании намерены открыто говорить о проблемах и решать их.

Напомним, предыдущего руководителя QazaqGaz Кайрата Шарипбаева сняли с должности 14 января, после беспорядков, охвативших города Казахстана. Сообщалось, что он якобы связан с семьёй экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.