Москва, 6 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Результаты расследования российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой может быть обжаловано Международным союзом конькобежцев (ISU). Об этом 6 июня на конгрессе ISU рассказал юридический советник организации Михаэль Гайстлингер.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

«Основное расследование РУСАДА продолжается. ISU оставляет за собой право получить решение на английском языке, чтобы оценить, может ли дело быть закрыто или должно быть обжаловано в интересах честного, равноправного, последовательного и справедливого стандарта борьбы с допингом во всей спортивной семье», — приводит слова Гайстлингера ТАСС.

Напомним, 8 февраля на Олимпийских играх в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года. В пробе спортсменки был обнаружен запрещённый препарат триметазидин в микродозе.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию личном турнире фигуристок на Олимпиаде, в котором заняла четвертое место, несмотря на протест ISU, МОК и WADA.

В настоящее время РУСАДА продолжает расследование, которое может быть завершено в августе.