Саратов, , 15:01 — REGNUM В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти полуторагодовалой девочки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Родители и ребенок Pixabay.com

По предварительным данным, 5 июня 2022 года в вечернее время жительница села Белая Гора Базарно-Карабулакского района, покормив полуторагодовалую дочь, уложила ее спать. Спустя некоторое время, ребенок почувствовал себя плохо, у него началась рвота. Бригадой скорой медицинской помощи ребенок был госпитализирован в больницу, врачи которой констатировали его смерть.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилась асфиксия рвотными массами. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти девочки. Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту гибели ребёнка в результате падения из окна многоквартирного дома возбуждено в городе Абакане.

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