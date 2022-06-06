Сеул, 6 июня 2022, 15:02 — REGNUM Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман прибыла в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей посольства США.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман
Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман
U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«В ходе своего визита в Южную Корею заместитель госсекретаря обсудит с официальными представителями Южной Кореи и Японии ряд вопросов, включая северокорейскую ядерную проблему, — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Twitter. — Она также встретится с женщинами-предпринимателями и лидерами ЛГБТ-сообщества».

В рамках зарубежной поездки Шерман встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином и министром объединения Квон Ён Сэ, а также примет участие в трехсторонней встрече совместно с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Доном и замглавой МИД Японии Такео Мори.

Напомним, что с 5 по 14 июня заместитель госсекретаря США посетит Южную Корею, Филиппины, Вьетнам и Лаос.

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