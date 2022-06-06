Сеул, 6 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман прибыла в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей посольства США.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман

«В ходе своего визита в Южную Корею заместитель госсекретаря обсудит с официальными представителями Южной Кореи и Японии ряд вопросов, включая северокорейскую ядерную проблему, — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Twitter. — Она также встретится с женщинами-предпринимателями и лидерами ЛГБТ-сообщества».

В рамках зарубежной поездки Шерман встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином и министром объединения Квон Ён Сэ, а также примет участие в трехсторонней встрече совместно с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Доном и замглавой МИД Японии Такео Мори.

Напомним, что с 5 по 14 июня заместитель госсекретаря США посетит Южную Корею, Филиппины, Вьетнам и Лаос.