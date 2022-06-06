Москва, 6 июня 2022, 14:59 — REGNUM Учитывая исторически растущие цены на покупку коммерческих помещений, данная инициатива о введении промышленной ипотеки позволит малому и среднему бизнесу в России в долгосрочной перспективе снизить расходы, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.
Как сообщало ИА REGNUM, проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» в России по ставке до 5% годовых поручит правительству РФ премьер-министр Михаил Мишустин.
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