Москва, 6 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Учитывая исторически растущие цены на покупку коммерческих помещений, данная инициатива о введении промышленной ипотеки позволит малому и среднему бизнесу в России в долгосрочной перспективе снизить расходы, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Это, в свою очередь, будет стимулировать появление новых проектов. При этом, имея в виду уход множества зарубежных компаний с рынка, появилась отличная возможность для отечественных предприятий заявить о себе.

Приток ипотечных сделок на коммерческий рынок позволит девелоперам увеличить продажи и повысить объемы нового строительства, но также может отразиться на росте цен», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» в России по ставке до 5% годовых поручит правительству РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

Читайте также: Мишустин поручил подготовить запуск в России промышленной ипотеки