Москва, , 14:58 — REGNUM Несмотря на то, что в настоящее время в РФ нет сложностей с упаковкой для хлебобулочной продукции, ее отсутствие поможет если не снизить цены на данный продукт, то хотя бы не повышать их. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня сообщила пресс-служба Российской гильдии пекарей и кондитеров в связи с тем, что 1 июня в РФ истек срок разрешения Роспотребнадзора на продажу хлеба и хлебобулочных изделий без упаковки.

Хлеб Pixabay.com

«Покупатель в любом случае получает хлеб в упаковке, — считает президент гильдии Юрий Кацнельсон. — Если его не положили в брендированный пакет на хлебозаводе, то в бумажный или полиэтиленовый пакет его упакуют в магазине. Способ продажи хлеба — это предмет переговоров между производителями и ретейлерами о том, кому изначально оплачивать расходы на эту самую упаковку. К тому же цена за пакет все равно ведь будет включена ими в стоимость товара, за который покупатель платит из своего кармана».

Как полагает Кацнельсон, лучше не впутывать лишний раз госрегуляторов в эти бизнес-процессы.

«Фактически субъектам хлебопечения не запрещено реализовывать хлеб без упаковки. Магазин также имеет право выложить на закрытый прилавок неупакованную продукцию. Главное — соблюдать при транспортировке и выкладке санитарные меры, а также предоставить покупателям щипцы, одноразовые пакеты и перчатки, — сказал президент гильдии. — В пекарнях, которые продают хлеб напрямую потребителю, продавец упаковывает товар перед самой продажей. Брендированная упаковка производителя полезна лишь тем, что на ней отражаются состав продукта, информация о пищевой ценности, вес, условия хранения, дата изготовления и упаковки, контактные данные производителя и прочее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские хлебопеки призвали нарастить в РФ производство оборудования для нужд хлебопекарной отрасли.

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