Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Власти Ленинградской области собирают бригаду учителей для выезда их к новому учебному году в город-побратим Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил 6 июня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Енакиево Рисунки детей Донбасса

Напомним, в Енакиево уже направлены две бригады из числа дорожных и медицинских работников Ленобласти. Прибыв в ДНР вместе с профильной техникой, специалисты занимаются восстановлением и благоустройством города Енакиево, а также диспансеризацией населения.

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По словам Александра Дрозденко, дорожники восстанавливают разбитые после обстрелов и длительного отсутствия ремонта дороги города. Медики Ленобласти с 08:00 до 20:00 практически без выходных проводят глубокую диспансеризацию населения.

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«Мы готовим бригаду молодых учителей, которая поедет в 27 школ Енакиево. Школы не компьютеризированы, поэтому наша задача, чтобы к 1 сентября там появились компьютерные классы, интерактивные доски, проекторы», — отметил Дрозденко, добавив, что областные учителя обучат коллег пользованию оборудованием.

Губернатор уточнил, что Ленобласть выделила 4,5 млн рублей на закупку учебников, чтобы перевести школы Енакиево полностью на российскую систему образования учащихся 1-11 классов. Также регион готов принять на обучение выпускников подшефного района ДНР в свои высшие учебные заведения.

Помимо этого губернатор сказал, что в Енакиево также уехали первые автомобили с коммунальным оборудованием. А в ближайшие дни отправятся автомобили с кровельными материалами для ремонта школ, детских садов и других социальных учреждений и подготовки их к зимнему периоду.

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