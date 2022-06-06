Донецк, 6 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли удар по водоканалу в Донецке, сообщает 6 июня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

В штабе рассказали, что украинская артиллерия нанесла удар по водоканалу в Донецке, расположенному по адресу: улица Щорса, дом 110.

«Есть пострадавшие», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики нанесли массированный удар по мирным кварталам Донецка, применив РСЗО и артиллерию.