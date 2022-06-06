Лондон, , 15:46 — REGNUM Цены на нефть вернулись примерно на уровень начала спецоперации на Украине, и в ближайшее время их снижения не предвидится, сообщает 6 июня CNN Business.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Цена на нефть марки Brent недавно взлетела до 124 долларов за баррель — самого высокого уровня с начала марта — после того, как Европейский союз объявил о сокращении 90% импорта российской нефти к концу 2022 года.

С тех пор цены немного снизились, в первую очередь из-за ожиданий, что ОПЕК увеличит добычу нефти, хотя и не настолько, чтобы облегчить страдания водителей на заправках или усмирить бушующую мировую инфляцию. Европейское эмбарго и восстановление спроса во второй по величине экономике мира будут поддерживать их на высоком уровне.

Доставка нефти из более отдаленных мест приведет к повышению стоимости фрахта и, в свою очередь, скажется на стоимости самой нефти.

Ведущий нефтяной аналитик по Северной и Южной Америке в аналитической компании Kpler Мэтт Смит сказал CNN Business, что «трехзначные цены на нефть», скорее всего, останутся надолго.

«Если китайский спрос восстановится после локдаунов, а в России продолжится сокращение производства, то не исключено повторное достижение максимума в $139, отмеченного в начале года, не исключено», — считает Смит.

Даже если инфляция и замедление роста приведут к рецессии, мировой спрос на нефть вряд ли упадет настолько, чтобы снизить цены, как это произошло в 2008 году.

В течение нескольких месяцев драконовские локдауны в Шанхае, Пекине и других крупных городах Китая снижали спрос в крупнейшей в мире стране — импортере нефти.

Но по мере того, как китайское правительство отменяет ограничения, доселе подавливаемый спрос может подтолкнуть цены к взлету. Кроме того, Китай может еще больше увеличить ввоз нефти из России.

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