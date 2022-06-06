Москва, , 14:56 — REGNUM В РФ вырастут объемы выдачи потребительских кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что за первые четыре месяца 2022 года в России больше чем на 23% упали объемы выдачи потребительских кредитов.

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«Требования к заёмщикам по требованию Центрального банка РФ были увеличены. А значит, и подходящих под кредиты клиентов стало меньше. Также на тот момент и ставки по кредитам уже были достаточно высоки. А в марте мы помним ставку ЦБ в 20%. И значит, потребительские кредиты вообще «улетели в космос», — сказал Головченко. — В настоящее время ставки немного снижаются. И потребности в кредитах у населения растут. Следовательно, желающих взять кредит будет больше. И, как я знаю, банки стали лояльнее к заёмщикам. Поэтому и объемы кредитования должны расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов объяснил, почему у жителей России снизился интерес к потребительским кредитам.