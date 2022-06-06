Донецк, , 14:56 — REGNUM Количество мирных жителей Донецка, которые погибли 6 июня в результате обстрелов со стороны киевских боевиков, выросло до трех. Об этом 6 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«От снарядов ВФУ (Вооруженных сил Украины — ред.) продолжают страдать мирные жители города. По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района погибли трое гражданских, анкетные данные устанавливаются», — написал он в своем сообщении.

Также Кулемзин уточнил, что в результате Киевского района со стороны ВСУ были ранены еще три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования подвергли Калининский район Донецка обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».