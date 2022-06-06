Белгород, , 15:07 — REGNUM В Белгородской области за последние сутки госпитализированы пять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписан с выздоровлением 31 человек, зарегистрирован один летальный исход.

Больничная палата (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

С начал пандемии в Белгородской области выявлено 131 084 носителя инфекции. Выздоровели 128 153 человека, скончались от осложнений 2 270 пациентов.

По данным регионального оперштаба, в ковид-стационарах лечатся 173 жителя, ещё 488 — наблюдаются амбулаторно.