Москва, , 14:53 — REGNUM Страны, закрывшие своё воздушное пространство для пролёта самолёта, на котором министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся с визитом в Сербию, вызывают жалость. Об этом 6 июня в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ.

Шакал Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР

Он отметил, что ситуация показала, чего стоит членство Черногории и Северной Македонии в НАТО. По словам Лаврова, в них «нуждаются исключительно для того, чтобы наказывать, сдерживать Россию».

«Какую безопасность и чью безопасность укрепили Черногория и Северная Македония? Зато в качестве инструмента сдерживания России, в качестве таких, знаете, подпевал больших дяденек, они со своей ролью справились», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

«Мне жаль эти страны, это два дружеских нам народа, — указал глава МИД РФ. — Они чтят и ценят наши отношения в прошлом, но нынешние политические реалии, конечно, поставили эти страны и народы в очень незавидное положение».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня три страны Балканского полуострова отказались предоставить своё воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который направлялся с визитом в Сербию. Речь идёт о Болгарии, Северной Македонии и Черногории.

Позднее МИД Болгарии пояснил, что решение принято в соответствии с санкционным режимом ЕС против России, конкретно решением Совета ЕС от 31 июля 2014 года, в дополнение, решением от 25 февраля 2022 года. Как указали во внешнеполитическом ведомства, в соответствии с указанными документами Лавров включен в санкционный список под номером 670.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров планировал совершить визит в Сербию 6–7 июня и встретиться с президентом страны Александром Вучичем, а также с министром иностранных дел Сербии, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским.