Чебоксары, 6 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор бывшему директору центра детского тенниса. За злоупотребление полномочиями он получил условный приговор, который гособвинение считает мягким и может обжаловать. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Правоохранители установили, что в 2009–2015 годы фигурант уголовного дела, возглавлявший центр детского тенниса в Чебоксарах, использовал не по назначению средства, переданные на строительство здания спортивного учреждения.

«Вопреки интересам организации, передав средства по договорам займа нерентабельным организации и другому предпринимателю, которые затем свои обязательства по возврату денежных средств не выполнили», — говорится в сообщении.

Следствие также выяснило, что он заключил договор от имени возглавляемой организации с самим собой как предпринимателем, вывезя строительные материалы на 6 млн рублей.

Общий ущерб правоохранители оценили в размере свыше 11 млн рублей.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в злоупотреблении полномочиями директора коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Решением суда ему назначено три года условного срока. Приговор не вступил в законную силу пока.

В надзорном ведомстве считают данное судебное решение мягким, поэтому решается вопрос об обжаловании постановления.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера ГКЧС. Её обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

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