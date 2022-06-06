Уфа, , 14:54 — REGNUM Более 12 600 погонных метров тепловых сетей намерены капитально отремонтировать, построить и реконструировать в Уфе специалисты ООО «БашРТС» в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт теплотрассы Gradkostroma.ru

Сообщается, что помимо этого, по итогам гидравлических испытаний планируется отремонтировать несколько километров тепловых сетей. Планируется также осуществить ремонт 34 котлов и 224 центральных тепловых пунктов.

Отмечается, что специалисты МУП «Уфимские инженерные сети» планируют капитально отремонтировать 9 390 погонных метров теплотрасс в двухтрубном исчислении, осуществить ремонт десяти котлов, заменить пять котлов, отремонтировать 11 центральных тепловых пунктов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2022 году намерены поддержать более 500 местных инициатив в городах и сёлах.