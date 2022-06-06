Москва, , 14:53 — REGNUM В настоящее время нет оснований останавливать процесс снижения ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы о том, что ЦБ РФ вскоре понизит ключевую ставку до 10%.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«10% — это довольно серьёзный психологический рубеж, который должен пасть при очередном снижении ключевой ставки, — полагает Ковригин. — Несмотря на геополитику, российской экономике надо развиваться. Повышая ставку на один процент, мы теряем от 1% до 1,5% роста ВВП. А снижая её, мы даём возможность ему в тяжёлых условиях геополитики не упасть ещё сильнее. Не думаю, что сейчас есть хоть какие-нибудь значимые факторы для торможения процесса снижения ключевой ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, что летом 2022 года в РФ уменьшится инфляция, что будет еще одной предпосылкой для снижения ключевой ставки.

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