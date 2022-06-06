Москва, , 14:52 — REGNUM Сегодня на рынке не так много предложений производственной недвижимости, а имеющиеся рассчитаны на высокий первоначальный взнос и достаточно короткий срок действия кредита, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АКГ «АИП», эксперт по финансово-правовой защите бизнеса Московского отделения «ОПОРА России» Сергей Елин.

Ипотека Fishki.net

«Ипотечные ставки на коммерческую недвижимость начинаются от 11% и могут достигать 18-19%, а подчас и 20%. Большинство предприятий не могут позволить себе кредитоваться по такой цене.

Дороговизна заемных денег, в принципе сложность их получения и низкая частота одобрения таких кредитов ограничивает спрос на промышленные площади, тормозят рост и развитие предприятий. В этих условиях масштабирование бизнеса, расширение производственных площадей, появление новых промышленных производств становится невозможным.

В текущих условиях рассчитывать на новые иностранные частные инвестиции, которые в прежние времена способствовали развитию деловой активности в России, не приходится. Нам нужно искать новые точки роста.

Одним из таких драйверов может стать запуск промышленной ипотеки под 5% — беспрецедентно низкой ставки за историю кредитования российского бизнеса.

Льготная ставка ипотеки, с одной стороны, способствует привлечению частных капиталов в экономику, а с другой стороны даст предпринимателям финансовые возможности реализовать проекты в сфере импортозамещения.

Льготная ставка ипотеки на промышленную недвижимость — очень хорошее антикризисное решение, которое позволит поддержать одновременно несколько отраслей: непосредственно промышленность, строительство и смежные сегменты (производство стройматериалов и т.п.), банковский сектор.

Уверен, промышленная ипотека будет пользоваться большим спросом у инвесторов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил до 9 июня 2022 года «проработать вопрос запуска в России промышленной ипотеки».

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