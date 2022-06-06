Москва, , 14:51 — REGNUM Летом 2022 года инфляция в России уменьшится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы ряда экспертов о том, что ЦБ РФ собирается вновь понизить ключевую ставку.

Инфляция © ИА REGNUM

«Для дальнейшего снижения ключевой ставки сейчас есть все условия и предпосылки, — сказал Ковригин. — Дорогой рубль довольно сильно бьёт по экономике. Его надо постепенно снижать. Инфляция хоть и остаётся довольно высокой, всё же ослабевает. Кроме того, к лету благодаря новому урожаю статистический показатель инфляции уменьшится объективно. Риторика ЦБ стала намного мягче в сравнении с тем, что говорило руководство два месяца назад. Снижая её внепланово, они дают понять, что готовы это делать и в дальнейшем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что экономике России критически не хватает денег, и решить эту проблему можно снижением ключевой ставки и увеличением денежной массы.

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