Москва, , 14:50 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе специальной военной операции на Украине, оценил действия шестого казачьего полка имени Матвея Платова. Казаки ведут борьбу с украинскими боевиками на территории Луганской Народной Республики.

Казачий отряд «Дон» skwrz.ru

«Казачий полк очень хорошо работает с нашими ребятами. Я очень им благодарен», — сказал Рамзан Кадыров.

ИА REGNUM сообщало, что ранее с серьёзным успехом в посёлке Камышевахе в ЛНР шестой казачий полк имени Матвея Платова и специальный полк «Ахмат» поздравил верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир казачьего добровольческого отряда «Дон» Николай Дьяконов.

Стоит отметить, что командир шестого казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных стал первым Героем Луганской Народной Республики.

В зоне проведения специальной военной операции на Украине находятся более 5 тыс. казаков из разных регионов России.

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