Красногорск, , 14:50 — REGNUM Набор педагогического состава в новые учебные заведения Подмосковья должен производиться своевременно. Об этом 6 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подбор, приглашение учителей для новых школ. Хочу обратить внимание на своевременный поиск учителей в новые школы. Нам нужно больше учителей», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что строительство новых детских садов и школ является одним из приоритетов правительства Подмосковья.

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