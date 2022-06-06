Красногорск, 6 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Набор педагогического состава в новые учебные заведения Подмосковья должен производиться своевременно. Об этом 6 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Подбор, приглашение учителей для новых школ. Хочу обратить внимание на своевременный поиск учителей в новые школы. Нам нужно больше учителей», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что строительство новых детских садов и школ является одним из приоритетов правительства Подмосковья.