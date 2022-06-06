Москва, 6 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Падение объемов трансграничной интернет-торговли РФ сопровождается ростом российских электронных торговых площадок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал данные Минэкономразвития РФ, согласно которым в апреле 2022 года трансграничная интернет- торговля России упала на 30-35%.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-торговля

«Вполне возможно, что объем трансграничной интернет-торговли продолжит падать и летом 2022 года, — сказал Мурзаев. — Хотя если исходить из оценки текущей ситуации, более реалистичным становится сценарий сохранения уже достигнутых параметров. Но даже в случае дальнейшего падения ничего драматичного для российской экономики происходить не будет. При трансграничной торговле наши покупатели платят свои деньги зарубежным маркетплейсам за товары зарубежного производства. Как показывает статистика, одновременно с падением трансграничной торговли произошел рост клиентов у российских электронных торговых площадок. А это можно только приветствовать, потому что в данном случае платежеспособный спрос стимулирует именно российское производство!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, государства ЕАЭС создадут Единую евразийскую ассоциацию интернет-торговли.