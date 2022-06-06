Москва, 6 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Известная актриса Мария Шукшина призвала сотрудников МВД производить проверку артистов, негативно отзывающихся о России. Об этом 6 июня сообщил портал СT News.

Скриншот YouTube Мария Шукшина

По мнению актрисы, высказывания знаменитостей, содержащие в себе критику России и её граждан, необходимо проверять на террористические и экстремистские призывы. Кроме того, Шукшина предложил людям самим жаловаться на артистов, которые публично критикуют родную страну, а позже дают выступления на её территории.

Ранее Мария Шукшина выступила с требованием заменить развлекательные шоу на политические передачи. Как считает актриса, на российском телевидении в настоящий момент нужно больше рассказывать о «скромных героях в тылу и на передовой, проливающих кровь за наше будущее без рабских кандалов»‎.