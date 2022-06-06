Грозный, , 14:46 — REGNUM В Чечне стала фигурантом уголовного дела сотрудница газовой службы. Её обвиняют в недобросовестной работе, из-за чего произошел пожар, в результате которого скончалась пенсионерка и получила тяжелые травмы несовершеннолетняя девочка. В отношении работника эксплуатационной службы газового хозяйства возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Пожар

Происшествие произошло в апреле 2022 года в селе Надтеречное. Из-за утечки газа в частном домовладении произошел пожар, от ожогов погибла 70-летняя хозяйка дома, тяжкий вред здоровью был причинен её 15-летней внучке.

Как установлено в ходе проверки, двумя годами ранее сотрудница газовой службы составила акт приемки выполненных работ на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в частном доме, где бы установлен газовый камин. Без проведения осмотра подозреваемая подписала документ, несмотря на то, что камин был установлен с нарушениями.