6 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что Украина планирует отказаться от импорта природного газа в течение десяти лет.

Мирослава Романенко, , 16:16 — REGNUM Украина планирует отказаться от импорта природного газа в течение десяти лет. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Газ для Украины Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Поставки газа планируют заместить собственным сырьём, а также биогазом, который получается из органических отходов и технических культур.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения отметили, что прогноз украинского чиновника весьма оптимистичен, так как неясно, сколько еще просуществует украинское государство. Другие считают слова чиновника пустыми обещаниями.

«Ух ты! Какой долгосрочный оптимизм!» — отреагировала Светлана.

«Главное, сказать, а там будь что будет», — добавила Марина К.

«Чуть не с 2005 года бухтят про свой биогаз», — отметил Марат Г.

«Я так понимаю, молоть языком — это самое главное… Чего же раньше не отказались?..» — пишет Роман Л.

«Какие смелые мечтатели! Через 10 лет планы строят», — написала Ольга.

«Хм, а под контролем киевского режима газовые месторождения вообще останутся?» — задалась вопросом Али К.

«Тридцать лет не обходились», — прокомментировала новость Natali U.

«У Украины нет этих 10 лет. Скоро Украины не будет. Надеюсь, что уже в этом году украинские области станут российскими», — отметил Серёга.

Центр гуманитарной помощи в Херсоне (c) Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Я надеюсь, трубу в Европу тоже перекроют?..» — задался вопросом Виталик Б.

«Ну и правильно! Ведь жили же веками без газа, бензина, центрального отопления и водоснабжения с локальной канализацией во дворе! Киевская Русь называется», — иронизирует Игорь Ш.

«На кизяк перейдут?» — с сарказмом поинтересовался Юрий К.

«Зачем ждать? Рубите газопровод», — шутит один из участников обсуждения.

«Надо помочь людям в их сомнениях. Отключить, и всё!» — не без сарказма призвала Яна.

«А будет Украина?» — задалась вопросом Irina M.

«Об этом 8 лет талдычили Коболев и Витренко из «Нафтогаза», а толку?» — смеется Сергей.

«Ну что сказать? Обещать и строить долгосрочные планы можно сколько угодно. Через 5 лет он и остальные обещатели будут в Америке, и взятки с них гладки. Поэтому можно пообещать даже выйти в мировые лидеры по ВВП», — отметил Zауац.

«Да откажитесь уже от Украины, и будет вам счастье», — иронизирует Ирина.

«Ничего себе, у 404 (Украины. — М. Р.) планы какие! Они думают, что Украина сохранится и будет страной? Какое самомнение…» — добавил Рамис.

«Это мегазрада. Они уже 8 лет кормят население, что русского газа на Украине нет. А тут такое…» — отметил один из участников обсуждения.

«Украина, тебя нет. Можешь отказаться, от чего угодно», — подытожила Ольга С.