Вологда, 6 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Вологодская область взяла шефство над Алчевском. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«Мы возьмем шефство над промышленным городом Алчевском в Луганской народной республике Этот город очень похож на наш Череповец: металлургия и химия — основа экономики. Наш регион и луганский город также связывают исторические и культурные контакты. Для нас это работа на перспективу: Вологодчина и Алчевск могли бы превратиться в полноправных экономических партнеров», — написал губернатор.

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