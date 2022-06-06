Москва, , 14:44 — REGNUM Сокращение экспорта алмазов на ключевые мировые рынки, в частности, в Индию и Европу обусловлено ограничениями, которые были наложены на алмазодобывающие компании России со стороны запада и ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Алмазы foofir123

«США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, но на продукцию, подвергшуюся существенной обработке вне России, эта мера не распространяется.

Так, например, в марте 2022 года на рынок Индии было поставлено необработанных алмазов в количестве 209 тысяч карат, что вдвое меньше, чем в марте 2021 года, а общий оборот за первый квартал 2022 года в Индию составил 718 тыс. карат, что на 45% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (1,3 млн карат).

Поставки российских алмазов в Европу в марте также сократились в объемах. Российский импорт в Евросоюз составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше марта 2021 года.

Но санкции только усугубили дефицит на мировом рынке алмазов, поэтому, несмотря на трудности в логистике и поставках, в денежном выражении выручка от экспорта алмазов России растёт.

Так, выручка от поставок в Индию в марте 2022 года увеличилась до $78 млн за счёт подорожания продукции на 27%, а стоимость всего алмазного товарооборота в марте составила €185 млн против €162 млн год назад. Российские алмазодобывающие компании теряют в объемах экспорта, но выигрывают в выручке от продажи алмазного сырья.

Индекс цен на алмазы за прошлый 2021 год вырос почти на 14%, так как на рынке образовался дефицит алмазного сырья на фоне сильного спроса на ювелирные изделия с бриллиантами на основных рынках США и Китая.

В 2022 году ситуация с дефицитом алмазов только ухудшилась из-за санкций в отношении российской компании АЛРОСА, на долю которой приходится 30% мировой и 95% российской добычи алмазов.

Несмотря на это из-за растущих цен компания не испытывает и не будет испытывать проблем в ближайшее время, как и весь российский экспорт алмазов и алмазного сырья в денежном эквиваленте.

Дело в том, в мире предложение алмазов и бриллиантов ограниченно, так как за последние 20 лет в мире новых месторождений добычи алмазов для производства бриллиантов стабильного инвестиционного класса почти не разведано.

Эта тенденция будет сохраняться много лет, и спрос на инвестиционные бриллианты будет только повышаться.

По итогу для России снижение объёма экспорта, но увеличение выручки — это даже выгодно, так как позволяет алмазодобытчикам нарастить запасы до лучших времён и произвести ремонт или снизить износ добывающего оборудования», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года объёмы поставок российских алмазов в Европу значительно сократились. По данным Eurostat, российский импорт в страны ЕС составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше марта 2021 года.

Читайте также: Россия в три раза сократила экспорт алмазов в Европу