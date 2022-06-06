Джакарта, 6 июня, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Операция по поиску жертв судна KM Ladang Pertiwi, затонувшего в Макассарском проливе, была официально прекращена 6 июня, сообщает CNN Indonesia.

(сс) step-svetlana Затонувшее судно

Поисково-спасательной группе удалось найти 31 выжившего и четырех погибших. Между тем, общее количество пассажиров на корабле, включая членов экипажа, составило 50 человек. Еще 15 человек не найдены. Из четырех погибших опознаны тела троих.

Корабль затонул в водах Макассарского пролива 26 мая.

Напомним, следователи полиции Южного Сулавеси назвали капитана и владельца корабля подозреваемыми. Им предъявили обвинения.