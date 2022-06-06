Донецк, 6 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Украинские войска провели сразу несколько атак Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

В 13:40 из Авдеевки выпущено десять ракет по Калининскому району Донецка из «Града». Двумя минутами ранее с тех же позиций по Донецку выпустили 40 ракет.

Также по городу работает артиллерия. В 14:00 выпущено четыре снаряда калибра 122 мм по Киевскому району, ещё шесть — по Куйбышевскому.

В социальных сетях очевидцы рассказали о жертвах атаки.