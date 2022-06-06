Москва, 6 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ситуация с его визитом в Сербию, когда самолету главы МИД РФ запретили пролет в Белград страны ЕС и НАТО, является немыслимой. Об этом 6 июня глава российского внешнеполитического ведомства заявил журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Произошло, конечно, немыслимое, и я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий», — сказал он.

Также глава МИД РФ утончил, что в результате этого произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики.

«Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении», — пояснил Лавров

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим отказался от проведения переговоров с Москвой