Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:41 — REGNUM В правительстве Кемеровской области сегодня, 6 июня, новокузнечанке Наталье Ефремовой вручили медаль «За веру и добро». Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Медсестра 29-й больницы Новокузнецк Наталья Ефремова спасла мужчину, который начал тонуть t. me/skuznetsov_nvkz

«Отдыхавший на озере житель Осинников остался в живых благодаря медицинской сестре операционного блока нейрохирургии Новокузнецкой городской клинической больнице №29 имени А. А. Луцика — Наталье Ефремовой», — отметил глава города.

Отметим, что 22 мая женщина вместе с подругой приехали на озеро Калтарак. Когда они фотографировались на берегу, то Евремова заметила молодого парня, который приготовился к прыжку с высокого обрыва, но остановить его не успела.

Мужчину она нашла по пузырькам, поднырнула, ухватила за ногу и, гребя одной рукой, проплыла с ним несколько метров. Дожидаясь подмоги, она одной рукой держала обездвиженного человека, а второй хлопая его по посиневшим щекам, чтобы привести в чувство. Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу в Осинниках. Там ему диагностировали перелом шейного отдела позвоночника и транспортировали в новокузнецкую больницу №29. Там было решено экстренно оперировать. Борьба за его жизнь длилась около трех часов — сломанный позвонок был заменён на металлический имплант. Также проведена декомпрессия спинного мозга с фиксацией позвоночника стабилизирующей пластиной.