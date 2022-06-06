Бразилиа, 6 июня 2022, 14:40 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его жена Росанжела да Силва заразились коронавирусом. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на предвыборный штаб Лулы.

Лула да Силва
Лула да Силва
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«Оба здоровы, бывший президент не имеет симптомов, а 55-летняя Росанджела имеет лёгкие симптомы. Они будут находиться в изоляции и под наблюдением врачей в течение следующих нескольких дней», — говорится в заявлении.

Это уже второй случай заражения 76-летнего Лулы коронавирусом. Впервые он заразился во время поездки на Кубу в период с декабря 2020 года по январь 2021 года.

На сегодняшний день Лула привился от COVID-19 четырежды, и последняя доза была введена в начале апреля 2022 года.