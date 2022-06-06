Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Из Ленинградской области отправились в город Енакиево (Донецкая Народная Республика) шесть автобусов марки «ПАЗ» с гуманитарной помощью, передает 6 июня корреспондент ИА REGNUM. Сами автобусы останутся для перевозки жителей донецкого города.

Автобус ПАЗ для города Енакиево Елена Молчанова © ИА REGNUM

Шесть автобусов марки «ПАЗ» предоставлены крупным перевозчиком региона для автотранспортных пассажирских предприятий Енакиево. Перед отправкой в них погрузили 4 тонны гуманитарной помощи — продукты, средства личной гигиены, детское питание и канцтовары, которые передадут нуждающимся.

«Практически нет дорог, дороги все повреждены и в результате обстрелов, и в результате того, что ими всё это время практически никто не занимался. Общественный транспорт там не обновлялся лет 20, автобусы, которые там сегодня ходят, в очень плохом состоянии», — рассказал о ситуации в Енакиево губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Губернатор заметил, что предоставленные автобусы смогут ездить по разбитым дорогам Енакиево и его окрестностей. Они на дизельном и бензиновом топливе, а не газомоторные как в Ленобласти, поскольку в Енакиево нет пока возможности заправлять транспорт эко-топливом. Также автобусы «ПАЗ» обули во внедорожную резину, чтобы колеса могли дольше прослужить.

«Данные автобусы сняли с линии в Ленобласти, взамен в регион поставят автобусы больших размеров», — добавил Дрозденко, уточнив, что это не последняя поставка автопарка.

Шесть автобусов с гумпомощью для Енакиево из Ленобласти Елена Молчанова © ИА REGNUM

Напомним, груз гуманитарной помощи собран силами неравнодушных жителей при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Пункты сбора организованы в каждом районе Ленобласти.

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В конце мая в Енакиево отправились дорожные рабочие и автомобили из Ленобласти. Сейчас специалисты занимаются ремонтом и уборкой дорог в донецком городе. Кроме того, в Енакиево направлена бригада медиков с медицинским оборудование для проведения полной диспансеризации населения.

Ране из Ленобласти было отправлено около 200 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР.

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