Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Из Ленинградской области отправились в город Енакиево (Донецкая Народная Республика) шесть автобусов марки «ПАЗ» с гуманитарной помощью, передает 6 июня корреспондент ИА REGNUM. Сами автобусы останутся для перевозки жителей донецкого города.

Елена Молчанова ИА REGNUM Автобус ПАЗ для города Енакиево

Шесть автобусов марки «ПАЗ» предоставлены крупным перевозчиком региона для автотранспортных пассажирских предприятий Енакиево. Перед отправкой в них погрузили 4 тонны гуманитарной помощи — продукты, средства личной гигиены, детское питание и канцтовары, которые передадут нуждающимся.

«Практически нет дорог, дороги все повреждены и в результате обстрелов, и в результате того, что ими всё это время практически никто не занимался. Общественный транспорт там не обновлялся лет 20, автобусы, которые там сегодня ходят, в очень плохом состоянии», — рассказал о ситуации в Енакиево губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Губернатор заметил, что предоставленные автобусы смогут ездить по разбитым дорогам Енакиево и его окрестностей. Они на дизельном и бензиновом топливе, а не газомоторные как в Ленобласти, поскольку в Енакиево нет пока возможности заправлять транспорт эко-топливом. Также автобусы «ПАЗ» обули во внедорожную резину, чтобы колеса могли дольше прослужить.

«Данные автобусы сняли с линии в Ленобласти, взамен в регион поставят автобусы больших размеров», — добавил Дрозденко, уточнив, что это не последняя поставка автопарка.

Елена Молчанова ИА REGNUM Шесть автобусов с гумпомощью для Енакиево из Ленобласти

Напомним, груз гуманитарной помощи собран силами неравнодушных жителей при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Пункты сбора организованы в каждом районе Ленобласти.

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В конце мая в Енакиево отправились дорожные рабочие и автомобили из Ленобласти. Сейчас специалисты занимаются ремонтом и уборкой дорог в донецком городе. Кроме того, в Енакиево направлена бригада медиков с медицинским оборудование для проведения полной диспансеризации населения.

Ране из Ленобласти было отправлено около 200 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР.