Москва, 6 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Черногория и Северная Македония нужны НАТО для сдерживания России и расширять «антироссийский плацдарм». Об этом 6 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, ситуация показала, чего стоит членство Черногории и Северной Македонии в НАТО и для чего альянс нуждается в такого рода странах.

«Нуждается исключительно для того, чтобы наказывать, сдерживать Россию, расширять плацдармы антироссийские в Европе и создавать угрозы механизмы сдерживания», — сказал Лавров.

Напомним, ранее официальный визит Лаврова в Сербию, запланированный на 6 и 7 июня, был отменён из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для российского правительственного самолёта.

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