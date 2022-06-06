Москва, , 14:37 — REGNUM Обстрел столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) можно будет прекратить лишь полностью освободив территорию страны от украинских оккупантов и отодвинув их на дальние рубежи. Об этом 6 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Флаг ДНР Dnr-online.ru

«Нужно иметь запас (территории, которая не позволит нацистам вести огонь по населенным пунктам республики — прим. ИА REGNUM) уж точно за пределами границ ДНР. Но опять же здесь мы можем смотреть на замыслы наших вооруженных сил. Есть тактические, стратегические задачи, с которыми мы сможем справиться, чтобы жители Донецка и других населенных пунктов забыли, что такое страшные взрывы, которые несут за собой смерть», — сказал Пушилин.

Также глава ДНР отметил успехи Народной милиции республики и Вооруженных сил России на фронте. По его словам, с 24 февраля удалось освободить от украинских оккупантов 227 населенных пунктов на территории ДНР.

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