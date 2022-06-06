Бухарест, , 14:36 — REGNUM Официальный Бухарест не исключает реализации нового плана масштабного сотрудничества с Молдавией, в том числе и военной сфере. Об этом 6 июня заявил председатель Палаты депутатов (нижней палаты) румынского парламента Марчел Чолаку, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

Согласно официальной информации, сегодня в ходе своей встречи с молдавским президентом Майей Санду Чолаку в очередной раз пообещал Кишиневу «всестороннюю поддержку и защиту».

«Место Молдавии — в Европейском союзе, и Румыния сделает все возможное, чтобы гарантировать ее территориальную целостность и блюсти ее интересы», — резюмировал, в частности, он. При этом о каких-либо конкретных шагах в указанной сфере румынский политик не рассказал.

Напомним, ранее Бухарест одобрил план широкой интеграции Кишинева в структуры ЕС. Кроме того, парламент Румынии утвердил предоставление Молдавии безвозмездной материальной помощи на общую сумму в 100 млн евро.