Москва, 6 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. И Россия, и Турция заинтересованы в решении проблем с продовольственной безопасностью, которые возникают в мире. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 6 июня на пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки дня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уважают позиции друг друга несмотря на расхождения. Обе стороны сейчас заинтересованы в том, чтобы решить проблемы, связанные с поставками продовольствия.

«В общем-то в таком ключе состоялся недавно телефонный разговор относительно тех проблем, которые были созданы за последние два года Западом в сфере продовольственной безопасности и которые, конечно же, обострились из-за бездумных санкций, которые Запад сначала ввёл, а потом стал соображать, как эти санкции скажутся на поставках продовольствия в различные регионы мира», — сказал Лавров.

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