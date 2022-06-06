Хельсинки, , 14:33 — REGNUM Финляндия окончательно встала на сторону НАТО и должна получить все последствия этого, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 6 июня, комментируя высказывания главы полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари.

Флаги Финляндии

Как сообщалось ранее, Пелттари заявил, что Россия не оказывает на Финляндию никакого давления, связанного с решением Хельсинки о вступлении в НАТО.

«Если руководитель финской службы безопасности удивляется тому, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО, то он чудак. Неужели он предполагал, что Москва будет пытаться что-то изменить в позиции Хельсинки какими-то прямыми действиями. Сейчас не тот момент противостояния России и Запада, чтобы у нас было время кого-то увещевать. Финляндия окончательно встала на сторону НАТО и должна получить все последствия этого. И она их получит, если, конечно, США сумеют заставить Турцию отступить.

Кстати говоря, никакого особенного имеющего отношения к Финляндии деления стран НАТО на какие-то категории для нас уже давно не существует: есть США, есть Великобритания, и есть все остальные. Поэтому интереса к тому, «каким именно» членом Североатлантического альянса станет Финляндия, у нас нет и быть не должно. Мы говорим не о «логике намерений», а о «логике обстоятельств», которая, как подчёркивал И. В. Сталин, всегда сильнее.

Пока всё идёт по плану: финская экономика будет страдать от нехватки дешёвых энергоресурсов, импорт нужных финнам товаров из России будет сокращаться, финский турбизнес по понятным причинам будет загибаться… Меня тут, кстати говоря, порадовал показанный по «России-1» сюжет о расширении туристических возможностей в российской Карелии, росте её привлекательности…

А в остальном, как говорится, прекрасная маркиза, «всё хорошо». Правда, рядовые финны, уверен, будучи людьми хотя и недолюбливающими нас, но практичными, успокоительным увещеваниям своего главного разведчика и контрразведчика не поверят. Так что и общество ему «защитить» не удастся», — отметил Михаил Демурин.