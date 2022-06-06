Курган, , 14:33 — REGNUM В Курганской области за сутки на 6 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы два человека, выписаны по выздоровлению трое курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 20 заражённых коронавирусом курганцев. Это на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 6 июня выявлено 104 704 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 748 человек, скончались 1436 пациентов (ни одного человека за сутки).

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