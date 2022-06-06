Курган, 6 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 6 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы два человека, выписаны по выздоровлению трое курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 20 заражённых коронавирусом курганцев. Это на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 6 июня выявлено 104 704 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 748 человек, скончались 1436 пациентов (ни одного человека за сутки).